قرار عاجل من السكة الحديد بشأن التذاكر والغرامات

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه اعتبارًا من يوم 15/1/2024 يتم إلغاء استخراج تذاكر بدون غرامة بالقطارات لركاب المحطات التي لا يوجد بها شبابيك تذاكر.

وقالت الهيئة، في بيان، قبل قليل، إنه يجب عدم استقلال القطار بدون تذكرة أو ما يخول استقلال القطار من أي محطة على مستوى الشبكة ومن يتواجد بدون تذكرة بالقطار يتم تحصيل الأجرة والغرامة المقررة.

وأوضحت أنه يتم استخراج التذاكر من وكلاء البيع (فوري - خدماتي - طلقة - كاش كول - أو باي) لكل قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية - الثالثة المكيفة) بالوجهين القبلي والبحري بالإضافة إلى 4 قطارات VIP بالوجه البحري، أرقام (905 - 917 - 906 -916) بين القاهرة والإسكندرية والحجز متاح قبل السفر بـ 14 يومًا.

وتناشد الهيئة جمهور الركاب، الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنبًا لدفع الغرامة.

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