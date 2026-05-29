إعلان

مثقفون يعلقون على إغلاق "حركة علمانيون".. ماذا قال منتصر والشوباشي؟

كتب : محمد لطفي

02:47 م 29/05/2026

حركة علمانيون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت حركة "علمانيون" توقف نشاطها الثقافي في مصر بعد مسيرة استمرت 15 عامًا، بسبب أزمة مالية حادة، في خطوة أثارت حالة من الجدل والتفاعل بين المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، ودفعت عددًا من الكُتاب والمفكرين إلى التعليق على تداعيات القرار ومستقبل المبادرات الثقافية المستقلة.

وقال أحمد سامر، مؤسس حركة "علمانيون"، في فيديو له على الصفحة الرسمية للحركة بـ"فيسبوك"، إن القرار جاء بعد تعثر توفير التمويل اللازم لتغطية النفقات الأساسية، وعلى رأسها إيجار المقر، مشيرًا إلى أن الحركة اعتمدت طوال سنوات عملها بشكل رئيسي على الجهود الذاتية، مع مساهمة محدودة من بعض الأفراد.

ومن جانبه، كتب الدكتور خالد منتصر، عبر حسابه على "فيسبوك"، تعليقًا على هذه القضية، قائلًا: "أن نصل إلى اليوم الذي لا يستطيع فيه شباب كل جريمتهم أنهم يطرحون أسئلة، دفع الإيجار، فيغلقون أبوابهم، فهذه كارثة وعار".

وأضاف: "15 عامًا يعافر شباب العلمانيين في صالون متواضع التأثيث، عميق التأثير، ولم ينادِ شاب منهم بممارسة العنف أو يدعُ إلى كراهية دولة، وفي الوقت نفسه الذي يكسب فيه الإسلاميون الملايين، وينشئون قنوات، ويتضخمون كالسرطان، هذا الشباب المحب لبلده وللعلم وللسؤال وللحرية وللمستقبل، يتسول لكي يكمل فقط مسيرته بكرامة".

ومن جانبه، أعرب الكاتب شريف شوباشي عن حزنه الشديد بعد توقف نشاط حركة "علمانيون"، مؤكدًا أنها كانت تمثل "ضوءًا مضيئًا" وسط ما وصفه بـ"الظلام الثقافي والفكري" الذي فرضه "شيوخ الضلالة وأئمة الإفك".

وتساءل شوباشي: "لماذا لا تدعو الحركة إلى اكتتاب من محبي الثقافة والفكر؟ وسوف أكون أول المشاركين في هذه الحالة. وأين رجال الأعمال المستنيرون؟ وأين الدولة التي من مصلحتها أن يكون هناك صوت يرفع لواء المعرفة والاستنارة؟".

جدير بالذكر أن الحركة نظمت أكثر من 860 فعالية تنوعت بين الندوات الفكرية والصالونات الثقافية والنوادي الأدبية ونوادي الكتاب، ووصفها مؤسسها أحمد سامر بأنها لم تكن منصة لصناعة المحتوى الرقمي، بل منصة ثقافية تهدف إلى احتضان الأصوات البحثية وتكوين كوادر فكرية ذات توجه علماني، كما تواصل القائمون عليها مع شخصيات عامة لدعم استمرار النشاط، لكن هذه المحاولات لم تنجح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة علمانيون شريف الشوباشي خالد منتصر مثقفون

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

رئيس البنك الأهلي يكشف حلولا بديلة لتوفير السيولة للعملاء دون زيارة ATM
أخبار البنوك

رئيس البنك الأهلي يكشف حلولا بديلة لتوفير السيولة للعملاء دون زيارة ATM
الصحة العالمية تعلن أول حالة شفاء من إيبولا في الكونغو الديمقراطية
شئون عربية و دولية

الصحة العالمية تعلن أول حالة شفاء من إيبولا في الكونغو الديمقراطية
4 أبراج تتحسن أوضاعها المالية في العيد.. منها الحوت
علاقات

4 أبراج تتحسن أوضاعها المالية في العيد.. منها الحوت
فضيحة أمريكية كبرى.. ضابط يسرق ملايين الدولارات من الـ"CIA"
شئون عربية و دولية

فضيحة أمريكية كبرى.. ضابط يسرق ملايين الدولارات من الـ"CIA"
بالفيديو والصور- حزن وتأثر الفنان أحمد حلمي أثناء تشييع جثمان والدته في
أخبار المحافظات

بالفيديو والصور- حزن وتأثر الفنان أحمد حلمي أثناء تشييع جثمان والدته في

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
سنرقص للصباح ونوزع الحلوى .. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
رسوم وشروط ونسب السداد.. كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للإسكان الاجتماعي