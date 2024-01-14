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مجلس النواب يفوض مكتبه في تحديد موعد مناقشة ٣ طلبات

11:20 ص الأحد 14 يناير 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:


قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 3 طلبات مقدمة من الأعضاء وموجهة إلى الحكومة بشأن عدد من الملفات.

وجاءت هذه الطلبات على النحو التالي:

1. العضو فتحي قنديل و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر طن قصب السكر.
2. العضو سناء السعيد و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.
3. العضو مرثا محروس و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن موجبات مواجهة آثار التضخم الاقتصادي.

مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الحكومة

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