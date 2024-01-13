رئيس الوزراء يتفقد مزرعة شركة "عنبر" للصناعات الغذائية بالنوبارية

كتب- محمد سامي:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة البحيرة، في إطار جولته اليوم بمشروعات الإنتاج الزراعي، حيث تفقد ومرافقوه مزرعة شركة "عنبر" للصناعات الغذائية بالنوبارية.

وخلال جولته بالمزرعة، تفقد رئيس الوزراء جانبًا من الزراعات في مرحلة الجمع، وبعض مراحل الانتاج، وتقنيات رفع المياه والري، حيث أشاد بجودة الانتاج وتنوعه، والذي يدعم احتياج السوق المحلية كما تخصص نسبة كبيرة منه للتصدير.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح من المهندس نعيم رمسيس، صاحب المزرعة، الذي أشار إلى أن "عنبر" إحدى الشركات التابعة لمجموعة الناصر، حيث تمتلك المجموعة إلى جانب موقع النوبارية 5 مواقع أخرى في مجال الزراعة، هي: مزرعة "سلمى" بموقع التحدي بمساحة 1000 فدان، و3 مزارع أخرى في الخطاطبة، ومزرعة خامسة في محافظة المنيا حديثة الشراء ولم تُزرع بعد، مضيفًا أن مجموعة الناصر لديها مصنع أسماك في بورسعيد باسم "بورسعيد استار"، وتقوم بإنشاء مصنع لتصنيع جميع المحاصيل الزراعية المجمدة والمجففة.

وأكد المهندس نعيم رمسيس، أن التيسيرات التي حصلت عليها الشركة من وزارة الزراعة من كهرباء وطرق ومرافق كان لها أثر ايجابي على تنفيذ المشروع وتوسعاته.

من جانبها أوضحت المهندسة ساندي نعيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن موقع النوبارية يمتد بمساحة 800 فدان، ويتضمن مجموعة مختلفة من الزراعات، مثل الفراولة والعنب والخس والبروكلي والنخيل والمشمش والبرتقال، والموركيت وهو نوع مميز من اليوسفي.

وأضافت المهندسة ساندي نعيم، أن الإدارة في المزارع تتبع أحدث الأساليب إداريًا وفنيًا، وتحرص على التعاون مع كبرى الشركات في مجالات التسميد، والمكافحة الحيوية، لإنتاج المحاصيل فائقة الجودة للتصدير والخالية من المبيدات، كما تحرص على استخدام أحدث التقنيات في مجال الري التزامًا بتطبيق توجيهات الدولة في توفير استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.

وأشار المهندس محمد قاسم، العضو المنتدب ومدير التطوير الزراعي بالشركة، إلى أن جميع مزارع الناصر تم تكويدها من خلال وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ويتم تصدير جميع المنتجات لدول أوروبا، وشرق آسيا، وعدد من البلدان العربية، حيث تقدر الصادرات السنوية بنحو 7 آلاف طن مصنعات، و6 آلاف طن منتجات طازجة "فريش".

وتطرق مدير التطوير الزراعي، إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة، لافتًا إلى أن المزارع تحرص على تشجيع المهندسات على العمل حيث تقوم بتعيين مهندسات حديثي التخرج في المزرعة، كما توفر فرصًا للتدريب للطلاب من خلال التعاون مع الجامعات، وتحرص على التوسع في الأعمال والأنشطة الخيرية، من خلال تنظيم زيارات وأنشطة بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية.

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