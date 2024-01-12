إعلان

BBC

الأرصاد العالمية تتوقع كسر الرقم القياسي للاحترار خلال العام الجاري

07:48 م الجمعة 12 يناير 2024

ظاهرة الاحترار المناخي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


أ ش أ:
كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن توقعاتها بأن تتجاوز درجة الاحترار في العام الجاري درجات الحرارة القياسية العالمية التي سجلها العام الماضي، التي اقتربت من مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، محذرة من أن درجات الحرارة القياسية المتوقعة ستكون مصحوبة بتأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة.

وأفادت المنظمة، في بيان، بأنها اعتمدت في توقعاتها على 6 مجموعات بيانات دولية رائدة تستخدم لرصد الحرارة العالمية، مضيفة أن متوسط درجة الحرارة العالمية السنوي في عام 2023 كان بين مستوى (1.45 ± 0.12) درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة (1850-1900).

وأشارت إلى أن اتفاق باريس يهدف إلى الحد من زيادة درجة الحرارة على المدى الطويل بما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وذكرت المنظمة أن الحرارة الشديدة في عام 2023 كانت لها تأثيرات واضحة على الصحة، كما ساهمت في تأجيج حرائق الغابات المدمرة. وفي الوقت نفسه، خلّفت الأمطار الغزيرة والفيضانات والأعاصير المدارية المتصاعدة بسرعة سلسلة من الدمار والموت وخسائر اقتصادية فادحة.

هذا المحتوى من

Asha
الاحترار العالمي الأرصاد حرارة الأرض

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
برلماني: جهود السيسي لوقف إطلاق النار في غزة محل اهتمام وتقدير العالم

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

قرار جديد من وزير الرياضة بشأن مشاهدة كأس الأمم الأفريقية مجانا
من مصر بشأن الهجوم الجوي الأمريكي البريطاني على اليمنبيان عاجل
أمطار غزيرة ورعدية على 6 محافظات غدًا.. الأرصاد تحدد التفاصيل