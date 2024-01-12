نشرة منتصف الليل| انخفاض عبور السفن بقناة السويس.. ووزير التموين يواجه النواب الثلاثاء المقبل

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثماني الماضية، على رأسها تأكيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة تأثرت بما يحدث من توترات في البحر الأحمر، وقرر مكتب مجلس النواب إدراج طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة الدكتو علي المصيلحي، وزير التموين.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الخميس على النحو التالي:

في أسبوع.. بنك مصر يجمع 70 مليار جنيه بالشهادة الجديدة 23.5% و27%

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الشهادة الجديدة ذات أجل سنة بسعري فائدة سنوي 23.5% و27% جمعت حصيلة بنحو 70 مليار جنيه في أول أسبوع من طرحها.

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أسامة ربيع: انخفاض عبور السفن بقناة السويس بنسبة 30%.. لهذه الأسباب

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة تأثرت بما يحدث من توترات في البحر الأحمر، حيث انخفض العائد الدولاري بنسبة 40% عن العام الماضي في الفترة من 1 إلى 11 يناير.

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وزير التموين أمام النواب الثلاثاء المقبل.. و98 أداة رقابية تنتظره

قرر مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إدراج طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة الدكتو علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجدول أعمال جلسة المجلس يوم الثلاثاء 16 يناير الجاري.

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شبورة ورياح وأمطار.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة، والأحوال الجوية المتوقعة.

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تغيير أم تعديل.. مصطفى بكري يكشف مصير الحكومة الحالية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحديث الدائر في الشارع المصري، عن التعديل أو التغيير الوزاري والحكومي المنتظر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المواطن المصري يعاني اقتصاديًا في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع، مؤكدًا أن الشعب يريد حكومة جديدة بمعنى الكلمة، ولا يريد الانتظار إلى 3 أو 4 شهور لإجراء التغيير الوزراي.

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