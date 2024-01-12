"فلاي دبي" توفر "برس ريدر" للمنشورات الدولية على طائراتها

كتب- محمد عبيد:

أعلنت "فلاي دبي"، عن خدمة جديدة على متن طائراتها "برس ريدر" تتيح للمسافرين مجموعة واسعة من المجلات الرقمية الخاصة من خلال نظام الترفيه الجوي الخاص بالناقلة وهي خدمة ستتوفر مجانا على متن 70٪ من أسطول الشركة، وستقوم الناقلة بطرح الخدمة على طائرات إضافية في أسطولها.

وقال دانييل كريسون نائب الرئيس الأول للعمليات الجوية في فلاي دبي: "خلال السنوات الماضية، استثمرنا في التقنيات الجديدة كجزء من التزامنا بتحسين تجربة المسافرين وتقديم المنتج المناسب في الوقت المناسب ، ومن خلال توفير برنامج "برس ريدر" كبديل غير ورقي للمنشورات المطبوعة على متن الطائرة، فإننا نوفر لركابنا إمكانية الوصول مجاناً إلى مجموعة واسعة من العناوين العالمية الشهيرة دون المساهمة في استهلاك الوقود الإضافي".

وتضم طائرات الشركة نظام رييف للترفيه الجوي، والذي يوفر نظام ترفيهي على ظهر المقعد بشاشة عالية الدقة مقاس 11.6 بوصة، مع مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب، وهي متاحة للمسافرين في الدرجة السياحية إذا اختاروا شراء باقة ترفيهية وهي خدمة مجانية لركاب درجة الأعمال ، وتخطط الناقلة لإدخال نظام الترفيه الجوي الخاص بها على المزيد من طائرات الاسطول.

وقال كارلوس مارتينز، مدير الشراكات في برس ريدر: "نحن سعداء بتوسيع شراكتنا مع فلاي دبي وتعزيز حضورنا على متن رحلاتها، من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنشورات الجذابة من خلال نظام الناقلة ، فإننا نوفر للمسافرين محتوى قراءة عالي الجودة أثناء رحلتهم، حتى في بيئة غير متصلة بالإنترنت".

يذكر ان شبكة فلاي دبي تضم أكثر من 120 وجهة في 54 دولة يخدمها أسطول حديث يتألف 84 طائرة بوينج 737.