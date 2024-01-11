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السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة "القاهرة - أسيوط" من السبت المقبل

03:18 م الخميس 11 يناير 2024

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي بعربات ثالثة مكيفة بين (القاهرة / أسيوط) والعكس.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الخميس، تقرر اعتبارًا من يوم السبت 13 / 1 / 2024 تشغيل قطار 3502 (القاهرة / أسيوط) بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة يقوم من محطة القاهرة الساعة 01:30 صباحًا ويصل أسيوط الساعة 07:25 صباحًا.

كما تقرر تشغيل قطار 3503 (أسيوط / القاهرة) ليقوم من محطة أسيوط الساعة 12:15 ظهرًا ويصل محطة القاهرة الساعة 07:00 مساءً بنفس التركيب الوارد به قطار 3502 لمحطة أسيوط طبقًا للجداول المرفقة.

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الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطار أسيوط

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