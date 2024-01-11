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محافظة القاهرة: ضبط 24 طن لحوم ودواجن وكبدة وحواوشي غير مطابقة للمواصفات

01:42 م الخميس 11 يناير 2024
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    ضبط 24 طن لحوم ودواجن وكبدة وحواوشي غير مطابقة للمواصفات
  • عرض 4 صورة
    ضبط 24 طن لحوم ودواجن وكبدة وحواوشي غير مطابقة للمواصفات
  • عرض 4 صورة
    ضبط 24 طن لحوم ودواجن وكبدة وحواوشي غير مطابقة للمواصفات
  • عرض 4 صورة
    ضبط 24 طن لحوم ودواجن وكبدة وحواوشي غير مطابقة للمواصفات
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كتب- محمد نصار:

أعلنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، ضبط أكثر من 24 طن لحوم ومصنعات لحوم ودواجن ومفروم وكبدة ودهون وحواوشي غير مطابقة للمواصفات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 69 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم حيث تم إعدام ما يقارب 12 طنًا منها في محرقة المجزر الآلي والباقي تحت تحفظ النيابة.

وفي هذا الإطار، وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مديرية الطب البيطري بالقاهرة، بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بأحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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