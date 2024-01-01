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أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات طلاب الجامعات والمعاهد

02:38 م الإثنين 01 يناير 2024
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    أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات طلاب الجامعات والمعاهد (1)
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    أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات طلاب الجامعات والمعاهد (8)
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    أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات طلاب الجامعات والمعاهد (9)
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    أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات طلاب الجامعات والمعاهد (2)
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    أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات طلاب الجامعات والمعاهد (7)
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    أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات طلاب الجامعات والمعاهد (4)
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    أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات طلاب الجامعات والمعاهد (6)
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    أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات طلاب الجامعات والمعاهد (3)
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كتب- محمد عبيد:

تنظم أكاديمية مصر للطيران للتدريب جولات تعريفية للوفود الطلابية من الجامعات والمعاهد المصرية المختلفة، للاطلاع على الإمكانيات المتقدمة للأكاديمية وتنمية الوعي لدى الشباب بمنظومة الطيران المدني المتطورة، مع فتح أفاق جديدة للشباب حديثى التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل في شتى المجالات، ويتم خلال هذه الجولات تعريف الطلاب على أحدث أجهزة الطيران التمثيلي المخصصة لتدريب الطيارين بالأكاديمية، والتي تتمثل في أجهزة الطائرات من طرازات A320,A320neo, A220, A330/ B737,B777.

وبحسب بيان: تم تعريف الطلاب بجهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئCEET؛ وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST، بالإضافة إلى تدريب مهندسى صيانة الطائرات.

واستقبلت الأكاديمية خلال الفترة الماضية العديد من الزيارات الميدانية لطلبة وطالبات الجامعات والمعاهد الهندسية العليا مثل زيارة طلبة "كلية الهندسة بجامعة القاهرة"، و"كلية الهندسة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب " و"المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا، حيث تم تقديم شرحا كاملا في مجال تشغيل وصيانة أجهزة الطيران التمثيلي المختلفة.

كما استقبلت الأكاديمية أيضاً العديد من الزيارات الميدانية لطلبة كليات ومعاهد السياحة والفنادق مثل "كلية السياحة والفنادق - جامعة مدينة السادات" والمعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بشيراتون" و"المعهد العالي للسياحة والفنادق- إيجوث " و"المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر"، هذا بالإضافة إلى طلبة كليات الإعلام واللغات مثل "كلية الإعلام - جامعة المنوفية".

وبحسب بيان، تم تقديم شرح وافي لكافة البرامج التدريبية المتخصصة التى تقدمها الأكاديمية في شتى المجالات داخل فصولها التدريبية المتطورة مثل مجالات الأسعار وحجز تذاكر الطيران، تأهيل المضيف الجوى، وغيرها من الدورات التدريبية الأخري التي تساعد على تنمية مهاراتهم الشخصية مثل دورات خدمة العملاء، مهارات العلاقات العامة، مهارات التواصل، مهارات التفاوض، مهارات إجتياز المقابلات الشخصية، مهارات الحاسب الآلي واللغات؛ وغيرها من الدورات التى تتناسب مع دراستهم وطموحاتهم المستقبلية.

أكاديمية مصر للطيران للتدريب طلاب الجامعات منظومة الطيران المدني

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