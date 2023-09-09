أدوية وحقن.. معدات طبية مسموح بحملها معك على الطائرة

كتب- محمد عبيد:

تتعدد الظروف الصحية الخاصة بالمسافرين؛ مما يدفع شريحة منهم إلى اصطحاب معدات طبية معهم على الطائرات؛ لطبيعة حالتهم الصحية، خصوصًا كبار السن في رحلات الحج والعمرة والرحلات الطويلة التي تحتاج إلى رعاية خاصة، ويقع المسافر في حيرة؛ هل تسمح شركة الطيران بحمل أو اصطحاب المعدات الطبية على الطائرة أم تسمح بها داخل الحقائب فقط؟

ويوضح "مصراوي" التعليمات الخاصة في هذا الموضوع والأكثر تداولًا بين المسافرين، في ما يلي..

وضعت شركات الطيران عدداً من المبادئ التوجيهية لضمان فهم هذه الاحتياجات الطبية الخاصة، وتقديمها وفقًا للحالة الصحية لكل راكب، ويمكن للمسافر طلب نوع المساعدة التي يحتاج إليها قبل 48 ساعة على الأقل من المغادرة.

ويُرجى الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد الإقلاع المقرر لرحلته، حتى تتمكن الشركة من تقديم أفضل خدمة ممكنة، وطبقاً للحالة الصحية لكل مسافر يكون من الضروري بالنسبة إلى بعض الركاب ممارسة قدر قليل من التنقل لإعداد نموذج المعلومات الطبية (MEDIF) وتقديمه ضمن ترتيبات سفرهم؛ بغرض إجراء المراجعة الواجبة والحصول على موافقة الشركة .

ما المعدات الطبية التي يمكنك اصطحابها؟

إذا كنت بحاجة إلى اصطحاب أدوية أو معدات أو أجهزة طبية أثناء السفر؛ مثل (أجهزة ضغط الهواء الإيجابي المستمر) أو الأجهزة (المساعدة على السمع) التي تصدر موجات لا سلكية؛ استعد لتقديم بيانات المنتَج، مثل الشركة المصنعة، واسم المنتج وطرازه وحجمه ونوع البطارية، ويتم فحص الأجهزة أمنيًّا في المطار قبل السفر .

ولا تسمح شركات الطيران بحمل المقصات على متن الطائرة حتى تلك التي تُعَد جزءًا من المعدات الطبية، وبالنسبة إلى الأدوية قد يطلب الأمن من حاملها تقديم نسخة من الوصفة الطبية أو شهادة طبية صادرة عن طبيب توضح اسم المرض، ويعود القرار النهائي بشأن السماح بمرور أي من أغراض المسافرين عبر نقطة التفتيش إلى السلطات الأمنية، ويجب تغليف وتغطية أي أغراض حادة في الأمتعة أو لفها بشكل آمن؛ لمنع تعرض مناولي الأمتعة والمفتشين للإصابة.

الأدوية والإبر الطبية

يُسمح للمسافرين بحمل الأدوية والإمدادات ذات الصلة بها (ويشمل ذلك الإبر والمحاقن والحقن الذاتية) لعلاج حالاتهم الطبية والسيطرة عليها على متن الطائرة.

اختلاف اللوائح من دولة لأخرى

يمكن أن يختلف الوضع القانوني لأنواع الأدوية المختلفة من دولة إلى أخرى، ولا تُطبق اشتراطات النقل على نحو متسق بين كل الدول، وينطبق ذلك على كل من الأدوية التي لا يستلزم صرفها وصفة طبية والأدوية التي يجب صرفها بوصفة طبية، وتنصح شركات الطيران المسافرين لضمان العبور بسهولة من بوابات الأمن المحلي أو الجمارك، بحمل خطاب من الطبيب يؤكد أن المسافر بحاجة إلى أدوية من هذا القبيل، وأن يحمل ملصقات واضحة مع بيان أسمائها العامة إن أمكن.

تبريد الأدوية أثناء الرحلة

أحيانًا لن تتمكن شركات الطيران من تبريد أدوية الراكب، وإذا كنت تحمل دواءً يحتاج إلى التبريد، يجب عليك تعبئته في كيس تبريد أو قارورة مفرغة مزودة بثلج جاف لا يزيد وزنه على 2.5 كجم (5.5 رطل) على أن تكون جميعها معبأة بشكل مناسب يسمح لغاز ثاني أكسيد الكربون بالتبخر، وتطلب الشركات إبلاغ موظفي المطار التابعين لها أن المسافر يحمل الثلج الجاف إلى الطائرة .