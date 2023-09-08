برلماني: مشروع مترو الإسكندرية سيكون له دوره في الحد من الإزدحام

كتب- سامح سيد:

اعتبر النائب السكندرى بمجلس النواب مجدى الوليلي، توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة لمترو الإسكندرية (أبو قير- محطة مصر) بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف "أوراسكوم للإنشاءات- كولاس ريل الفرنسية"؛ بقيادة أوراسكوم للإنشاءات بمثابة خطوة مهمة لحل مشكلات نقل المواطنين وتخفيف الازدحام والتكدس المروري.

وطالب البرلماني، من الحكومة الإسراع في تنفيذ المشروع الذي كان بمثابة حلم كبير لشعب الإسكندري مؤكداً الأهمية الكبيرة لتنفيذ المشروع لتخفيف حدة الإزدحام المروري واستهلاك الوقود خاصة أن مشروع المترو سيعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة صديقة البيئة.

وأكد "الوليلي"، أن تحويل خط أبو قير إلى مترو كهربائى وامتداده بطول 43.2 كيلومتر، وتنفيذه على ثلاث مراحل منفصلة وربطه بمختلف مشروعات النقل والسكك الحديدية سيكون له دوره المهم في تسهيل حركة النقل للمواطنين على مستوى محافظة الإسكندرية مؤكداً على ضرورة وضع جدول زمني وبتوقيتات محددة للانتهاء من هذا المشروع في أقرب وقت.