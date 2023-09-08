إعلان

BBC

ترحيب بوفود الجامعات المصرية المشاركة في أسبوع شباب الجامعات بحلوان

07:59 م الجمعة 08 سبتمبر 2023
  • عرض 12 صورة
    وفود الجامعات المصرية مع بداية انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات
  • عرض 12 صورة
    وفود الجامعات المصرية مع بداية انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات
  • عرض 12 صورة
    وفود الجامعات المصرية مع بداية انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات
  • عرض 12 صورة
    وفود الجامعات المصرية مع بداية انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات
  • عرض 12 صورة
    وفود الجامعات المصرية مع بداية انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات
  • عرض 12 صورة
    وفود الجامعات المصرية مع بداية انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات
  • عرض 12 صورة
    وفود الجامعات المصرية مع بداية انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات
  • عرض 12 صورة
    وفود الجامعات المصرية مع بداية انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات
  • عرض 12 صورة
    IMG-20230908-WA0093
  • عرض 12 صورة
    IMG-20230908-WA0092
  • عرض 12 صورة
    FB_IMG_1694189704736
  • عرض 12 صورة
    IMG-20230908-WA0090
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- عمر كامل:

رحب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بوفود الجامعات المصرية مع بداية انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات اليوم ٨ سبتمبر وحتى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ حيث تستقبل جامعة حلوان ٤٥ جامعة، في فاعلية تجمع المتميزين من شباب الجامعات المصرية.

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بدور الأسبوع في التقريب بين شباب الجامعات المصرية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية التي تحرص الدولة المصرية على دعمها لتطوير شخصية الطالب، وتنمية مهاراته، حيث تتيح هذه الفاعليات الفرص أمام الطلاب؛ ليلتقوا معا لاستثمار جهودهم في الحوار ، والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم، وطموحاتهم الواعدة، وأفكارهم البناءة

وتستقبل جامعة حلوان جامعات بني سويف الأهلية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة اسوان، أسيوط، أسيوط الأهلية، الإسكندرية الأهلية، اسلسكا، الأزهر، الإسكندرية، الاقصر، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الجلالة، الزقازيق، السويس، العريش، العلمين، الفيوم، القاهرة، المنصورة، المنصورة الجديدة، المنوفية، المنيا، النهضة، الوادي الجديد، بنها، بني سويف، بورسعيد، جنوب الوادي، حلوان، حلوان الأهلية، دمنهور، دمياط، سوهاج، سينا، طنطا، عين شمس، قناة السويس، كفر الشيخ، مدينة السادات، مصر للعلوم والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي، جامعة ١٥ مايو، الجامعة المصرية الروسية.

ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعدد من رؤساء اللجان.

سوق مصراوى

وفود الجامعات المصرية أسبوع شباب الجامعات بحلوان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان تجمع المتميزين من شباب الجامعات المصرية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

موجة الحر الشديد..الأرصاد تكشف أكثر المحافظات حرارة اليوم: 45 بهذه المناطق