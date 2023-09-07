نائب محافظ القاهرة تتابع جهود الأحياء لتطوير ورفع كفاءة الطرق

كتب- مصطفى صلاح:

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود أحيائها في تطوير ورصف الطرق وتمهيد الشوارع، خاصة مشروعات الرصف والتطوير التى تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المنطقة على تنفيذها بالتوازي مع المشروعات التنموية الأخرى بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية سواء بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف، لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات والمرافق تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتابعت جهود حي طره برئاسة المهندسة جيهان جادو رئيس الحي، مؤكدة على أن الأعمال تجري على قدم وساق بأعمال التطوير وتنفيذ خطة تالف الرصف للعام الحالى بالتنسيق مع ادارات الطرق و المتابعة الميدانية ومشرفى المربعات والشركة المنفذة حيث تم الانتهاء من تركيب الانترلوك بشارع حسين عبد العزيز وشارع السواقين وشارع طه عبد السلام وشارع الصابرين وشارع عبد الحليم اسماعيل وشارع اسماعيل بيومي بمنطقة حلمي فرهود وشارع مصطفي رفعت ومتفرعاته وجارى مواصلة الاعمل.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي بقيادة اللواء دكتور طارق بحيرى باستكمال أعمال رصف وإعادة الشيئ لأصله بمعرفه شركه المياه بشارع السوق التجارى بنطاق زهراء المعادى مشروع مياه الشرب في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها بصورة مستمرة.

بينما تفقد اللواء مجدي عبد المتعال رئيس حى البساتين أعمال الرصف بمنطقة ميدان أبو عبده و الشوارع المتفرعه طبقاً للخطة الاستثمارية وذلك تسهيلا علي المواطنين وتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري للشوارع بنطاق الحي وجاري العمل والمتابعة.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام برئاسة اللواء عبد التواب محمد بالتنسيق مع إدارة الطرق بالبدء في تركيب بلاط الانترلوك بشارع أنجال شرف من شارع صالح عابدين وذلك طبقا للخطة الاستثمارية.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بتكثيف معدلات العمل لسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت وفقاً للجداول الزمنية المحددة، ومراعاة المواصفات الفنية اللازمة لخروج الأعمال بالمظهر اللائق وذلك في إطار جهود المنطقة بالطرق تماشياً مع خطة المنطقة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي و لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.