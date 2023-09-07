إعلان

BBC

ننشر نسب إنجاز المشروع القومي حياة كريمة بمحافظة الغربية

10:30 م الخميس 07 سبتمبر 2023
  • عرض 5 صورة
    نسب إنجاز المشروع القومي حياة كريمة
  • عرض 5 صورة
    نسب إنجاز المشروع القومي حياة كريمة
  • عرض 5 صورة
    نسب إنجاز المشروع القومي حياة كريمة
  • عرض 5 صورة
    نسب إنجاز المشروع القومي حياة كريمة
  • عرض 5 صورة
    نسب إنجاز المشروع القومي حياة كريمة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:
كشفت حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، نسب إنجاز المشروع القومي "حياة كريمة" بمحافظة الغربية مركز زفتى.

وجاءت أعلى نسب تنفيذ وفقاً لبيان "حياة كريمة" كالآتي:
-القطاعات كباري الري.
- مراكز الشباب و الرياضة.
- منشآت التضامن مياه الشرب.
- الصحة (التجهيزات الطبية).
- البريد.
- أبراج محمول.
- نقاط الشرطة.
- مباني متنوعة.
- محطات الغاز.
- محطات سكة حديد.
- محطات صرف.
- محطات معالجة.
- محطات مياه.
- وحدات الإسعاف.

فيما جاءت أقل نسبة تنفيذ بمحافظة الغربية، بالطرق الداخلية، إذ جاءت نسبة تنفيذ قطاع الطرق الخارجية الرئيسية 24 %، والطرق الداخلية 6 %، والعمارات السكنية 80 %، والغاز الطبيعي 80 %، والكهرباء 85 %، ومحطات كهرباء 85 %، والصحة أو المنشآت 85 %، والصرف الصحي 99 %.

فيما جاءت الصحة (التجهيزات الطبية) بنسبة 100 %، والبريد بنسبة مماثلة لما سبق، وأبراج المحمول بـ 47 %، ونقاط الشرطة 100 %، ومباني متنوعة 72 %.

سوق مصراوى

حياة كريمة الغربية انجاز المشروعات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الفنانة نورهان تقدم حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"قنوات تعليمية ومنصة بث مباشر".. خطة التعليم في العام الدراسي الجديد