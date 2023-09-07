ننشر نسب إنجاز المشروع القومي حياة كريمة بمحافظة الغربية

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، نسب إنجاز المشروع القومي "حياة كريمة" بمحافظة الغربية مركز زفتى.



وجاءت أعلى نسب تنفيذ وفقاً لبيان "حياة كريمة" كالآتي:

-القطاعات كباري الري.

- مراكز الشباب و الرياضة.

- منشآت التضامن مياه الشرب.

- الصحة (التجهيزات الطبية).

- البريد.

- أبراج محمول.

- نقاط الشرطة.

- مباني متنوعة.

- محطات الغاز.

- محطات سكة حديد.

- محطات صرف.

- محطات معالجة.

- محطات مياه.

- وحدات الإسعاف.



فيما جاءت أقل نسبة تنفيذ بمحافظة الغربية، بالطرق الداخلية، إذ جاءت نسبة تنفيذ قطاع الطرق الخارجية الرئيسية 24 %، والطرق الداخلية 6 %، والعمارات السكنية 80 %، والغاز الطبيعي 80 %، والكهرباء 85 %، ومحطات كهرباء 85 %، والصحة أو المنشآت 85 %، والصرف الصحي 99 %.



فيما جاءت الصحة (التجهيزات الطبية) بنسبة 100 %، والبريد بنسبة مماثلة لما سبق، وأبراج المحمول بـ 47 %، ونقاط الشرطة 100 %، ومباني متنوعة 72 %.