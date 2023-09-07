غلق جزئي لكوبري ابو النمرس القديم لمدة 25 يومًا.. تعرف على الطرق البديلة



كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة في بيان، عن غلق جزئي بطريق أبو النمرس، وذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبرى ابو النمرس العلوى الجديد، وللقيام بأعمال الجزء العلوي لمنزل الكوبرى أعلى مزلقان ابوالنمرس بالاتجاه القادم من منطقة ابو النمرس اتجاه طريق مصر اسيوط الزراعي.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنة يستلزم إجراء غلق جزئي بكوبري ابوالنمرس القديم بالاتجاه القادم من منطقة أبو النمرس اتجاه طريق مصر اسيوط الزراعى، لمدة 25يوم، ابتداءً من السـاعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق 2023/9/8، وحتى الساعة 5 صباح يوم الاثنين الموافق 2023/10/2، على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة .



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وفق بيان المحافظة، رئيس مركز ومدينة ابو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لمنع أى معوقات.



ولفت راشد، أنه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة من خلال الإدارة العامة لمرور الجيزة وهي كالتالي:-

- قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتحويل وتقسيم كوبرى أبو النمرس فى الاتجاه القادم من طريق مصر اسيوط الزراعى اتجاه مناطق ابوالنمرس إلى اتجاهين للحركة المرورية وكذا استحداث فتحة دخول المركبات إلى مسار التحويلة .

- وأما عن التحويلة المرورية فهى على النحو التالي:

١- حركة سير المركبات القادمة من مناطق ابوالنمرس وترغب بالسير اتجاه طريق مصر اسيوط الزراعى وتقوم بالدخول يساراً إلى الاتجاه الآخر بعد تحويله إلى اتجاهين كما هو مشار إليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة ثم العودة مرة أخرى للطريق الاصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الجزئي.

٢- تم توفير حاره مروريه بالجانب الأيمن لمنطقة الغلق الجزئي لتخدم حركة سير سيارات الملاكى وسيارات الطوارئ القادمة من مناطق ابوالنمرس وترغب بالسير اتجاه طريق مصر اسيوط الزراعى.

ونوه محافظة الجيزة ان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة و الطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية) بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .