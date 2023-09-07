المادة بـ 100 جنيه.. بدء التظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية - الرابط والخطوات

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

فتح الأزهر الشريف، باب تلقي التظلمات على نتيجة الدور الثاني بالشهادة الثانوية 2023، ولمدة أسبوعين.

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2022/2023م‎، بنسبة نجاح للقسم الأدبي 71.71%، والعلمي 67.63 %، ونسبة نجاح عامة 70.36%.

وأتاح الأزهر الشريف، باب التقدم للتظلم على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، عبر الرابط التالي:

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وينشر "مصراوي" خطوات وكيفية التظلم على نتيجة الدور الثاني بالثانوية الأزهرية 2023، على النحو التالي:

وأتاح الأزهر الشريف، لطلاب الشهادة الثانوية التظلم على المادة الواحدة مقابل 100 جنيه، يستردها الطالب مرة أخرى، حال حصوله على أي درجات إضافية.

وينشر "مصراوي" خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية، وهي كما يلي:

- التسجيل على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، عبر الرابط التالي:

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- يقوم الطالب بتسجيل بياناته "الإسم - رقم الجلوس - الرقم السري-الرقم القومي".

- يسدد الطالب 100 جنيه عن كل مادة.

- يمكن للطالب تسديد الرسوم عن طريق فوري أو عبر الموقع من خلال "الفيزا".

- يتسلم الطالب إيصال سداد الرسوم مرفقًا به تأكيد التسجيل.

- في اليوم المحدد للرؤية؛ يتجه الطالب لإدارة لجنة التظلمات للرؤية بالإدارة التعليمية التابع لها، ومعه بطاقة الرقم القومي، أو استمارة النجاح، مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول، أثناء الاطلاع.

- يدون الطالب ملاحظاته على مرفق لورقة الإجابة وتسليمها للإدارة التعليمية حتى يتم فحصها.

- تظهر نتيجة الطعن على التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ الاطلاع على ورقة الإجابة.