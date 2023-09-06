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إكسترا نيوز: مدبولي يستعرض الاستعدادات النهائية لانتخابات الرئاسة

07:28 م الأربعاء 06 سبتمبر 2023

انتخابات الرئاسة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت قناة إكسترا نيوز، أن الدكتور مصطفى مدبولي يستعرض الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في نبأ عاجل، أذاعته قبل قليل.​

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الاستعدادات النهائية لانتخابات الرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي نبأ عاجل على إكسترا نيوز

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