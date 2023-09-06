إكسترا نيوز: مدبولي يستعرض الاستعدادات النهائية لانتخابات الرئاسة
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت قناة إكسترا نيوز، أن الدكتور مصطفى مدبولي يستعرض الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك في نبأ عاجل، أذاعته قبل قليل.
سوق مصراوى
-
لمواجهة الطقس الحار.. أقوى مروحة لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 115 جنيها.. أسعار زجاجات المياه واللانش بوكس في الأسواقتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 67 جنيها.. أفضل تلفزيون LED HD بإمكانيات حديثةتفاصيل
-
عروض رجوع المدارس.. خصومات تصل لـ40% على الأدوات المكتبيةتفاصيل
-
أهم فوائد الشيكولاتة وأفضل أنواعها تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
قبل الدراسة.. أحدث موضة لأحذية الأطفال بخصم 20%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: