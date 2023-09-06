إكسترا نيوز: مدبولي يستعرض الاستعدادات النهائية لانتخابات الرئاسة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت قناة إكسترا نيوز، أن الدكتور مصطفى مدبولي يستعرض الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في نبأ عاجل، أذاعته قبل قليل.​