برلماني: الحوار الاستراتيجي المصري- الياباني سيكون علامة فارقة في تاريخ العلاقات

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الياباني، هاياشي يوشيماسا، إلى مصر في أول زيارة له منذ توليه مهام منصبه، تمثل أهمية كبيرة؛ وهو ما يعكس اهتمام مصر واليابان بمستوى العلاقات بين البلدَين إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، مشيرًا إلى تقدير مصر الجهود المبذولة من الجانب الياباني في سبيل دعم المشروعات الوطنية في مصر؛ وعلى رأسها المتحف المصري الكبير.

وقال محسب إنه تم الاتفاق بين الجانبَين المصري والياباني على استئناف الرحلات الجوية المباشرة لشركة "مصر للطيران" إلى طوكيو في 14 سبتمبر الجاري، متوقعًا أن تشهد مصر زيادة في عدد السائحين الوافدين إلى البلاد، مؤكدًا الجهود المبذولة من أجل نمو عدد السياح القادمين إلى مصر وجذب سائحين جدد من دول متنوعة؛ خصوصًا أن مصر تمتلك المقومات التي تمكنها من تحقيق هدفها بجذب 15 مليون سائح خلال العام الجاري.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر واليابان لديهما حرص متبادل على تطوير العلاقات بينهما، متوقعًا أن يكون الحوار الاستراتيجي بين البلدين والمقرر انعقاده في ديسمبر المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو، علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين بما يعظم النفع المشترك بين الشعبَين، مشيرًا إلى زيادة حجم الاستثمارات اليابانية في مصر؛ حيث بلغت حتى يونيو 2021 نحو 408.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعة السيارات والأدوية، والمنتجات الغذائية والخدمات المالية والبنية التحتية، والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة .

وأكد النائب أيمن محسب أهمية التطلع لتشجيع شركات القطاع الخاص اليابانية على ضخ المزيد من الاستثمارات في المجالات الواعدة في مصر، من خلال تقديم عرض وافٍ بكل الفرص الاستثمارية المتاحة ومعلومات عن السوق المصري، مؤكدًا أن الظروف والمتغيرات العالمية تدفع دول العالم نحو تطوير شراكتها من أجل تحقيق التكامل، لافتًا إلى أن العالم ينظر إلى مصر الآن باعتبارها البوابة الرئيسية إلى القارة السمراء، ومن ثم يمكن لليابان الاستفادة من موقع مصر المتميز.

وأشاد محسب بتقارب وجهات النظر بين البلدين في العديد من القضايا الدولية والإقليمية؛ بما يعزز التنسيق بينهما، فالمباحثات برهنت على تقارب رؤى البلدين تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية، لافتًا إلى وجود استعداد ياباني لتعزيز دورها في المنطقة وأن تكون لاعبًا فاعلًا في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.