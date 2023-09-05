الحوار الوطني.. أستاذ إدارة الأعمال يضع خطة لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور أيمن ذكي، أستاذ إدارة الأعمال والمشروعات، إن هناك أزمات في الاقتصاد ناتجة عن ثقافة المصنعين في إدارة المصانع، مضيفًا: لاحظت العديد من الملاحظات خلال عملي في تحديث الصناعة وتعاملت مع جميع الشركات العالمية أو المحلية ولديهم مشاكل في عملية الصناعة.

وأضاف خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء: كثير من المصانع لا تطبق السياسات الحديثة، منها الإنتاج الرشيد الذي يعمل على زيادة الإنتاج وتقليل الهادر ومن ثم التقليل من تكلفة المنتج.

وأشار إلى ضرورة زيادة دور وزارة الصناعة واتحاد الصناعات في تعزيز ثقافة المنتج للزيادة الإنتاجية، إضافة إلى أن ترشيد الطاقة أمر مهم جدًّا، لأنه يؤثر مباشرة على تكلفة المنتج، وهو إنتاج الكمية ذاتها بطاقة أقل، الأمر الذي يقلل من سعر التكلفة ويجعل الشركة أكثر تنافسية، وتؤدي إلى تقليل سعر المنتج المعروض.

ولفت إلى أهمية البحث عن منتجات بديلة ودول ذات منشأ مختلف تقدم تسهيلات بشكل أفضل، علاوة على ضرورة تكويد المنتج، وهو عملية مهمة جدًّا لمعرفة سعر استيراده وسعر بيعه للمستهلك ومراقبة المنتج ومعرفة النسب الخاصة به.