مايا مرسي تبحث مع مسئولة أممية توثيق تجربة مصر في الشمول المالي للمرأة

القاهرة (أ ش أ)

بحثت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، مع سوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) للدول العربية، توثيق تجربة مصر الناجحة في مجال الشمول المالي للمرأة.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون مع المؤسسات الإقليمية المختلفة ومن بينها منظمة المرأة العربية وجامعة الدول العربية، ودراسة سبل التمكين الاقتصادي للمرأة في مجالات الاقتصاد الرعائي والاقتصاد الأخضر وتكنولوجيا المعلومات وفي النظام التعليمي لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس أن البنك المركزي المصري أعلن في دراسة حالة للشمول المالي للمرأة بمصر مؤخرا عن أن نسبة النمو للشمول المالي للمرأة في الفترة من 2016 حتى 2022 وصلت لـ210%، في حين أن نسبة نمو الشمول المالي للمرأة والرجل عن نفس الفترة هي 147%، مما يوضح مدى الاهتمام بصفة خاصة بالمرأة في تلك الفترة والذي أدى إلى تقليص الفجوة بين المرأة والرجل.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي ما حققته مبادرة تحويشة أو مشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي لتحقيق الشمول المالي للمرأة، والذي يعد من أهم المبادرات التي ينفذها المجلس.

وأشارت إلى أن "تحويشة" ثمار التعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري منذ عام 2017، حيث تم إدماج "تحويشة" في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أنن الهدف من "تحويشة" هو شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة اَلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.

وقالت إن المجلس نجح في ضوء مبادرة "تحويشة" في التواصل مع أكثر من 800 ألف (سيدة وقيادة طبيعية) بالقرى من خلال لقاءات القادة واللقاءات الجماهيرية ولقاءات المهتمات بمجموعات الادخار الرقمية، والوصول إلى حوالي 550 قرية بـ14 محافظة، وتوفير ما يقرب من 1400 فرصة عمل لمشرفات المحافظات والمشرفات الميدانيات والميسرات الماليات، وتدريب أكثر من 71 ألف سيدة في أكثر من 3400 مجموعة، وأكثر من 58 ألف سيدة خارج المجموعات بإجمالي يزيد عن 129 ألف سيدة على التثقيف المالي.

وأضافت أنه تم كذلك تدريب أكثر من 55 ألف سيدة بأكثر من 2600 مجموعة على التمكين الاجتماعي، وتدريب أكثر من 240 ميسرة مالية على تحويشة والمشروعات الخضراء الذكية والحفاظ على البيئة والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأوضحت أنه بهدف كسر حاجز الخوف لدى السيدات من التعامل مع البنوك، تم تنظيم "تحويشة في بنك" أو المحاكاة البنكية، لتوعية السيدات بتلك الخدمات بطريقة جديدة مبسطة، كما تم توعيتهم بخدمات المجلس بالاعتماد على الميسرات الماليات، ونجح نموذج المحاكاة في الوصول إلى أكثر من 163 ألف مستفيد/ة بالمحاكاة وأنشطة المجلس وخدمات البنوك في 11 محافظة.