محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير الجارية أسفل محور الفريق كمال عامر

الجيزة- أ ش أ:

تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية أسفل محور الفريق كمال عامر نطاق أحياء بولاق الدكرور والدقى والعجوزة لمتابعة انتظام العمل بالمواقف التى تم افتتاحها مؤخرا والوقوف على نسب إنجاز الأعمال بالمواقف وأعمال التطوير الجاري تنفيذها، وذلك في إطار استمرار محافظة الجيزة تنفيذ خطة إنشاء مواقف سرفيس حضارية لتكون بديلاً عن المواقف العشوائية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وتعكس مظهر غير حضاري.

وخلال الجولة، أكد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتي في إطار حرص المحافظة على النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين من سكان المناطق المحيطة بمحور الفريق كمال عامر لتحسين حركة المرور وتوفير ساحات انتظار ونقاط ترفيهية وتجارية حضارية تليق بالحياة الكريمة التى تنشدها الدولة لكل مواطن.

شملت جولة المحافظ تفقد سير العمل بمواقف السرفيس الداخلى وموقف الأقاليم وساحات الانتظار بمنطقة أرض اللواء، حيث تابع راشد انتظام حركة دخول وخروج السيارات بالمسارات المخصصة لها، موجها بسرعة تسكين كافة السيارات الخاصة بخطوط السير التي تخدمها تلك المواقف والترويج لها لتسهيل وصول الركاب إليها.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال التشطيب النهائية لموقف سرفيس ناهيا والتوسعات الخاصة به بإجمالى مساحة 3400م2 والتى من المقرر أن تستوعب نحو 100 سيارة سرفيس إلى جانب إقامة عدد من ساحات الانتظار للسيارات الخاصة والغرف الإدارية والخدمية والمناطق التجارية والترفيهية لخدمة أهالى المنطقة.

ووجه المحافظ، رئيس حي بولاق الدكرور بالتنسيق مع مدير مديرية الإسكان والشركة المنفذة للأعمال بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال وإبراز المظهر الجمالي ورفع ناتج الأعمال أولا بأول وتوفير أقصى مساحة استيعابية لمنع الانتظار العشوائي بالمناطق المحيطة ومراعاة المعايير الهندسية، والتخطيط المروري الملائم لحركة سير السيارات خلال عملية الدخول والخروج للمواقف والساحات وعدم تعارضها مع حركة المرور بالمحاور والشوارع المحيطة بها وتوفير اللوحات الإرشادية والمرورية الإلكترونية بالأحجام المناسبة لإرشاد قائدي المركبات والمترددين على الموقف واستخدامها للإعلان عن التعريفة المرورية لمختلف الخطوط.

واستمع المحافظ لآراء المواطنين من أصحاب الوحدات التجارية والمارة بمحيط سلم ناهيا وأعمال التطوير المحيطة به، تجاه الأعمال ومقترحاتهم حولها، موجها ببحث عدد من الشكاوى والمطالب الخاصة بهم وسرعة الرد عليها.

ووجه راشد، رئيس حى الدقى بمنع أية مظاهر للعشوائية واستثمار كافة المساحات الشاغرة، وعدم السماح بالتعدي عليها .

كما حرص محافظ الجيزة على تفقد أعمال رد الشيئ لأصله عقب أعمال إصلاح كسر بخط مياه الشرب أسفل مطلع كوبري ناهيا بشارع السودان حيث شدد على سرعة الانتهاء من أعمال ترميم الطريق ووضع الطبقة السطحية للأسفلت لاستعادة الانسيابية المرورية بالشارع.​