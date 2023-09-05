5683 يوميًا.. وزير الصحة: ولادة طفل جديد في مصر كل 15 ثانية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن مشكلة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في مصر وتعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادي، مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر للسكان والصحة والتنمية، صباح الثلاثاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثماري إذا تبنته مصر سيحقق لها أرباحا وفوائد: "متابعا:" بنزيد يوميا 5683 مولود في اليوم الواحد، 4 مولود كل دقيقة، ومولد كل 15 ثانية".

وشدد وزير الصحة والسكان، على أن النمو السكاني السريع يجعل مكافحة الجوع وسوء التغذية أكثر صعوبة، وهو التحدي الأعظم على مدى قدرة الفرد في الإٍسهام الإيجابي في خدمةالمجتمع، فالزيادة السكانية هي قضية شعب.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن قضية السكان تعود إلى 6 عقود ماضية، وكان هناك 3 أطفال لكل سيدة في عمر الإنجاب في 2008، وزادت مصر 40 مليون في 34 عاما، ومرت عبر تاريخها بظروف وتحديات أثرت بشدة على النمو الاقتصادي والخدمات الصحية.

ولفت وزير الصحة والسكان، إلى أن مصر في عام 55 بلغ عدد سكانها 21 مليون وهو نصف عدد السكان بالنسبة لدولتي ألمانيا وإيطاليا في هذا الوقت، وأصبحت 7 أضعاف الدولتين في 67 عاما فقط.