"الجيزة": رفع اشغالات وتعديات ومخالفات مقاهي بهذه المنطقة



كتب- محمد أبو بكر:

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوي المواطنين المتعلقة، بوجود تعديات على الطريق العام ومخالفات لعدد من المقاهي والمحال بشارع حسن محمد بحي الطالبية.

ودفعت محافظة الجيزة، بحملة من خلال حي الطالبية للتعامل مع الشكوي، وتم رفع كل الإشغالات والتعديات و مخالفات المقاهي ومصادرة المحتويات والمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وكلف المحافظ، حي الطالبية بالمتابعة الدورية للمقاهي محل الشكوي والتعامل الفوري حيال أي مخالفات.

يذكر أن إبراهيم الشهاب نائب محافظ الجيزة، تفقد المراكز والمدن أعمال التوسعة والتطوير والرصف بطريق طراد النيل بمركز منشأة القناطر.