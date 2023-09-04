تصل لـ 46 درجة في هذه المنطقة.. الأرصاد تعلن موعد بدء الموجة الحارة
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كتب- عمر كامل:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في الفترة من الثلاثاء 5 سبتمبر إلى الأحد 8 سبتمبر ٢٠٢٣، والتي تشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ابتداءا من الأربعاء، وتصل ذروة درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية عظمى على جنوب الصعيد.
وأوضحت الهيئة خلال تقريرها عن الأرصاد أنه سيعود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى الصعيد، وسائل إلى الحرارة حتى جنوب الصعيد.
وأشارت إلى أن أعلى درجات الحرارة العظمى ستسجل على القاهرة المحسوسة على القاهرة الكبرى 40 درجة، فيما تسجل 39 درجة مئوية محسوسة على السواحل الشمالية.
وإلى نص وجدول درجات الحرارة التفصيلية:
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