وزير الري يؤكد أهمية توفير الاستثمارات للمياه والصرف الصحي لتحقيق التنمية المستدامة

(مصراوي):

ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) جلسة العمل المنعقدة تحت عنوان تسريع استثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في إفريقيا، اجتماع الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في إفريقيا، ضمن فعاليات قمة المناخ الإفريقية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وفي كلمته توجه الدكتور سويلم بالشكر للحكومة الكينية على استضافة قمة المناخ الإفريقية، كما توجه بالشكر للاتحاد الإفريقي لتنظيم هذه الجلسة الهامة حول توفير الاستثمارات المطلوبة لقطاع المياه للتعامل مع تغير المناخ وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ، في ظل الدور الهام الذي تمثله المياه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية بالقارة الإفريقية.

وأشار إلى أهمية توفير المزيد من الاستثمارات المطلوبة لقطاعي المياه والصرف الصحي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه، لافتا إلى دور الفريق المعني باستثمارات المياه في إفريقيا في تعبئة الجهود العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإبراز التحدي الذى يواجهه العالم والمتمثل في تغير المناخ.

وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الأولى، أشار الدكتور سويلم إلى أن استراتيجية وخطة عمل الاتحاد الإفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود (2022-2023)، والتي أكدت أهمية توفير الإستثمارات في مجال المياه في إفريقيا استجابة للآثار الشديدة والمتكررة لتغير المناخ، وأن البرنامج القاري الأفريقي للاستثمار في المياه، والذي اعتمده مؤتمر الاتحاد الإفريقي في عام 2021 يهدف لسد فجوة الاستثمار في المياه من خلال تعبئة 30 مليار دولار إضافية سنويًا في مجال المياه والصرف الصحي، حيث يقوم الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه بوضع خطة عمل لتحقيق هذا الهدف والتي من المتوقع صدورها خلال "قمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة" في سبتمبر الجاري.

كما أشار إلى أن مصر تُعد مثالًا للدول التي تواجه تحديات عديدة ناتجة عن محدودية مواردها المياه والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مما دفع مصر لتبني استراتيجية مائية تحقق الاستخدام الكفء لمواردها المائية والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.