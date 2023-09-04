وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يستقبلان شعلة أسبوع شباب الجامعات الـــــ " ١٣ "

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شعلة أسبوع شباب الجامعات رقم"١٣" بكلية التربية الرياضية بالهرم، رفقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكان فى استقبالهم الدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية التربية الرياضية بالهرم والعديد من أساتذة الكلية.



ونوه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على أهمية الحدث حيث يعتبر مناسبة قومية يلتقي فيها الشباب المتميز من الجامعات المصرية، وكذلك المعاهد العليا للتنافس الشريف فى العديد من الأنشطة الرياضية، والعلمية، والاجتماعية، والثقافية والجوالة .



فيما أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمراسم انطلاق أسبوع شباب الجامعات وحجم الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية فى قطاع الرياضة، ودعم أنشطة الشباب وخاصة محافظة الجيزة والتى شهدت إفتتاح العديد من المنشآت الرياضية خلال الفترة السابقة، وانطلاق العديد من الفعاليات فى إطار استثمار طاقات الشباب ودعم نجاحهم بمختلف الأنشطة.



يذكر أن " الشعلة" تنتقل في ثلاثة مسارات بالجامعات المصرية التي نظمت فعاليات أسبوع شباب الجامعات من قبل؛ والتى بدأت بجامعة أسيوط انتقالًا لـ جامعة المنيا، مرورا بعدد من الجامعات حتى تصل إلى جامعة حلوان.



وسوف تستضيف جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر خلال الفترة من ٨ حتى ١٤ سبتمبر المقبل والذي يهدف لتوفير بيئة مشجعة و مليئة بالأنشطة الطلابية ويتخلل الأسبوع العديد من الانشطة الرياضية منها (قدم خماسي، كرة يد، كرة طائرة، ألعاب القوي، تنس الطاولة، كرة السلة ) بالإضافة إلى الأنشطة الفنية والاجتماعية والثقافية المتنوعة .