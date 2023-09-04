الطقس.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الحارة المقبلة (تستمر 3 أيام)​

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كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وموعد ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت غانم: يوجد تحسن في حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، خاصة خلال فترات الليل، حيث تكون درجات الحرارة على القاهرة 34 و 35 درجة.

وأكدا أنه بداية من يوم الأربعاء المقبل يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 37 درجة، وتكون المحسوسة 39 درجة.

وتابعت: ذروة موجة الطقس الحار وارتفاع الحرارة ستكون يومي الخميس والجمعة، ودرجات حرارة تصل إلى 38 درجة في الظل.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: يوجد هدوء في سرعة الرياح؛ ما يؤدي إلى زيادة الشعور بنسب الرطوبة.

وأشارت إلى وجود فرص تساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية. ، ولكنها لن تؤثر على الأنشطة اليومية.

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