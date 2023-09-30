ما تنسوش إحنا بقينا فين.. "مدبولي" يستعرض جهود مصر عبر 9 سنوات -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي ومحمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن كل احتفالاتنا بسيناء عند يوم 25 أبريل؛ نعمل أغاني وأفلامًا ونتكلم عن تنمية سيناء، موضحًا وجود محاولات وأنه لا يقلل منها؛ ولكن لم يتم إنشاء أي مشروعات.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن" في حضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أنه خلال الـ9 سنوات الماضية أثناء محاربة الإرهاب بشمال سيناء، تم عمل مشروعات بكل المقاييس عمرها ما اتعملت في الدولة المصرية في كل مكان في سيناء.. 610 مليارات جنيه تم إنفاقها، والرئيس وجه مؤخرًا بخطة أخرى سيعلن عنها بالتركيز على شمال ووسط سيناء؛ باستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه، حتى تكون جزءًا أساسيًّا من الوطن.

وتابع رئيس الوزراء: المحور الثاني، كان بنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات؛ 3.4 تريليون جنيه تطوير للمرافق العامة، وشبكة المياه وصلنا إلى نحو 99% تغطية، والتحدي الأكبر كان الصرف الصحي؛ كان بنسبة إنجاز 50% في 2014، وبقينا 67%، والريف بقى 43%.

واستطرد مدبولي: مع مشروع حياة كريمة هنكون غطّينا 100%، بمحطات عملاقة أنفقت مئات المليارات، وتوسعنا في محطات التحلية؛ 80 ألف متر مكعب، وبقينا مليونًا و200 ألف في 9 سنين، وزودنا 12 أو 13 ضعفًا، والكهرباء والطاقة، 1.8 تريليون جنيه؛ علشان نبني بنية أساسية لشبكة كهرباء تخدم 30 سنة قدام، ووصلنا إلى 59 ألف ميجاوات بكل المشروعات الموجودة، والتي نفذتها الدولة.

وتابع رئيس الحكومة: مش عايزين الأزمة اللي حصلت بصورة استثنائية ومؤقتة على مدار شهرين ينسونا احنا فين؛ لأن ده جزء من الأزمة العالمية؛ لكن احنا هنا بنتكلم على بنية حقيقية بنتها دولة علشان نتملك قدرة توليد كهرباء، وشغالين على تنوع مصادر الطاقة، ونعني أنه لا يجب الاعتماد على المصادر التقليدية؛ بل بنشتغل على الوصول إلى 42% وأن تكون الطاقة متجددة في مصر، وده بيتطلب مئات المليارات.

واستطرد مدبولي: البترول والبوتاجاز خلانا نشتغل إن مصر تبقى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز من خلال وجود بنية أساسية، والسنة القادمة هنكون قادرين على إنتاج كل المنتجات البترولية، وسنظل نستورد الزيت الخام؛ لكن يكرر ويتعمل هنا في مصر، بدل ما كنا بنستورد البنزين والسولار، وبنوصل الغاز الطبيعي للمنازل، ووصلنا إلى 8.2 مليون وحدة سكنية وصل إليها غاز، والاتصالات، وهذا قطاع واعد ومحظوظ على أجندة مصر؛ وهو من أكبر قطاعات تولد فرص عمل، وبنستخدمه لتحدث حوكمة وإدارة الدولة المصرية، مثل كارت الفلاح والتأمين الصحي الشامل والتوقيع الإلكتروني الذي نتوسع فيه في كل شيء.