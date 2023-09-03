الرئيس السيسي يوجه بدعم تنموي متكامل لأهالي محافظة شمال سيناء

كتب-أحمد مسعد:

اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء، حيث وجه الرئيس بأن تهدف هذه الجهود إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل، يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، يتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر، بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.