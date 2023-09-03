مشيرة خطاب: نتمنى ألا يحرم مواطن من حريته بسبب رأي مخالف
كتب- محمد نصار:
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أهم مقياس لحالة حقوق الإنسان هو مستوى تطبيقها على أرض الواقع وليست بمقدار تواجدها في التشريعات والقوانين.
وأضافت مشيرة خطاب، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر، اليوم الأحد: نتمنى أن تكون ترجمة دعوة الرئيس السيسي، للحوار ألا يحرم مواطن من حقه في الحرية بسبب رأي مخالف أدلى به دون أن يحرض على العنف أو الكراهية أو التخريب.
وأشارت إلى ضرورة التوعية الأهمية بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان لدى المواطنين.
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