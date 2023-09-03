مشيرة خطاب: تقرير حالة حقوق الإنسان نابع من شكاوى المواطنين

كتب- محمد نصار:

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنهم يطلقون اليوم أول تقرير صادر عن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد.

وأضافت مشيرة خطاب، أن التقرير يغطي الفترة من 2020 إلى 2023 ما يدل على أن المجلس لا يتوقف عن العمل ودعم حقوق الإنسان ورصد ومراقبة تطبيقها.

وتابعت أن التقرير الذي يطلقه المجلس اليوم نابع من الشكاوى التي يطلقها المواطن المصري باعتبارها العدسة التي يتم وفقا لها تقييم حالة حقوق الإنسان في مصر.

وبدأ قليل مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان للإعلان عن تفاصيل التقرير السنوي حالة حقوق الإنسان في مصر وهو التقرير الذي يصدر بشكل دوري من المجلس.

ويقام المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي للمجلس عن حاله حقوق الإنسان في مصر، بمقر المجلس الجديد في التجمع الخامس.

يحضر المؤتمر السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس، وعدد من المهتمين بالملف الحقوقي في مصر.

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