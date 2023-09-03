توفير محطات رفع طوارئ.. تفاصيل لقاء وزير الري برؤساء الروابط والنواب بالدقهلية

كتب- مصراوي:

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في إطار زيارته أمس السبت، لمحافظة الدقهلية، بعدد من النواب والمنتفعين ورؤساء روابط مستخدمى المياه، كما تفقد مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية وإلتقى بالسادة العاملين بالإدارة .

وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء، عن ما تبذله أجهزة الوزارة من مجهودات لتحسين عملية إدارة المياه، وضمان وصول المياه لكافة المنتفعين خاصة خلال الموسم الصيفى لعام ٢٠٢٣ على الرغم من الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة وما نتج عنه من ارتفاع كبير في الاستخدامات المائية، كما أشار إلى وضع خطة للتعامل مع الموسم الشتوى ٢٠٢٣، والموسم الصيفى القادم ٢٠٢٤؛ لضمان استيفاء الاحتياجات المائية للمنتفعين بكافة المحافظات .

وأعرب النواب والمزارعين عن تقديرهم لمجهودات الوزارة لمواجهة الموجة الحارة في الصيف المنقضى، والتعامل مع زيادة الطلب الغير مسبوق على المياه .

وبحسب بيان، تم مناقشة عدد من الطلبات الخاصة خلال اللقاء مع النواب، بإدارة المياه بمحافظة الدقهلية، والتي تضمنت طلبات لتوفير محطات رفع طوارئ بعدد من النقاط الساخنة بالمحافظة، وعمل صيانة للصرف المغطى بأحد الأراضي، وإقامة أسوار على جوانب الترع لحماية المواطنين وخاصة الأطفال، ونقل الإشراف الإداري لعدد من قطع الأراضي المملوكة للوزارة لإقامة مشروعات نفع عام عليها حال إنتهاء الحاجة لهذه الأراضي لأغراض الري.

كما التقى الدكتور سويلم بعدد من المنتفعين ورؤساء الروابط، واستمع إلى طلباتهم واقتراحاتهم المعنية بطلبات تطهير بعض الترع والمساقى الخصوصية، وإزالة التعديات الواقعة على بعض المجاري المائية، وأعرب المزارعين عن سعادتهم بالدعوة الموجهة لهم من قبل السيد الوزير للقاء معهم والحوار من أجل تطوير منظومة الري في المحافظة .

واستمع الدكتور سويلم الى كل الطلبات والمقترحات من النواب والمنتفعين ورؤساء الروابط، موجهاً لقيادات الوزارة والأجهزة الري بالمحافظة بالتعامل الفوري مع هذه الطلبات ودراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت، مشدداً على إستمرار المتابعة الميدانية من قبل أجهزة الوزارة بالمحافظة للموقف المائي على الطبيعة وإزالة التعديات على الترع والمساقي، وتطهيرها حال الإحتياج لضمان إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة وحسم شكواهم .

من جانبه تفقد الدكتور سويلم مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الدقهلية والتقى بالعاملين بالإدارة، وأكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كل العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الري للمزارعين، مشيراً لحرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، مع استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، ووجه بدراسة جميع الطلبات المقدمة من العاملين بالإدارة والعمل على تحسين بيئة العمل وتلبية الطلبات الجماعية بشكل سريع .

والتقى الدكتور سويلم بكل من النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب رضا غازي، والنائب محمود العزب، والنائب مكرم رضوان، والنائب خالد حداد، والنائب وحيد فودة، والنائب وحيد قرقر، والنائب فايق الزكي، والنائب السيد جوهر أعضاء مجلس النواب، والنائب ثروت فتح الباب، والنائب طارق عبد الهادي، والنائب رضا الشافعي أعضاء مجلس الشيوخ ، وعز الدين كامل مدير بهيئة تنمية الصادرات، وحمدي حسن أمين الفلاحين بحزب مستقبل وطن .