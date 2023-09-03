بعد صورة محمد صلاح في المتحف البريطاني.. برلماني يطالب باسترداد الآثار المهربة

كتب- نشات علي:

وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار التى كشفت عن مفاجأة في صورة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في المتحف البريطاني بأن التمثال الذي كان يقف صلاح أمامه في الصورة الشهيرة هو تمثال لـ "رمسيس الثاني" ويزن 10 أطنان وهو مسروق، مطالباً باتخاذ جميع الإجراءات لاسترداد الآثار المصرية المهربة للخارج.

وتساءل قاسم، في سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير السياحة والآثار أحمد عيسى قائلاً: ما هي خطة الحكومة لاسترداد مثل هذه الآثار التاريخية؟ وهل تصريحات الدكتور مجدى شاكر التى أكد فيها أن هناك نحو 110 آلاف قطعة آثار مصرية مهربة صحيحة وأن إجمالي قطع الآثار المصرية في بريطانيا تتخطى 200 ألف قطعة أثرية وأن هناك 55 متحفا دوليا تحتوي على مليون قطعة أثرية سرقت من مصر صحيحة؟

وأكد النائب محمود قاسم على ضرورة أن تتحرك الحكومة وبسرعة لاسترداد الآثار المصرية المسروقة من مختلف دول العالم مطالباً بتنظيم حملة ومؤتمر عالمي يتم فيه الكشف عن جميع الآثار المصرية التى تم تهريبها للخارج ومطالبة الدول التى توجد بها الآثار المصرية بإعادتها لمصر.

كما طالب النائب محمود قاسم من جميع سفراء مصر بالدول التى توجد بها آثار مصرية مهربة بسرعة التحرك لمخاطبة وزراء الخارجية داخل هذه الدول بعد تحديدها وتحديد الآثار المصرية التى لديها من أجل اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل استرداد الآثار المصرية المهربة، مؤكداً على ضرورة إن يكون للمصريين بالخارج دورهم الوطنى في هذا الملف خاصة أن المصريين بالخارج لهم أدوارهم الوطنية والتاريخية والمشرفة في دعم الدولة المصرية.​