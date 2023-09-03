منها السير بدون فرامل .. ١٠ مخالفات في قانون المرور تعرضك للحبس والغرامة تعرف عليها



كتب- نشات علي:

حددت تعديلات قانون المرور الجدد، التي وافق عليها مجلس النواب عدداً من الضوابط والقواعد التي ألزم بها قائدي السيارات والمركبات بالشارع وفرض عدد من العقوبات على مرتكبي المخالفات مرورية.

ويرصد مصراوي، أبرز العقوبات الموقعة على أصحاب السيارات المخالفة والتي جاء علي النحو التالي:-

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

كما نص قانون المرور علي عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى.

- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومتر في الساعة).

- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق.

- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.

- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.

- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها غرامات مالية على المخالفات المرورية.

ووضع قانون المرور غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه