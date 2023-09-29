بالإنشاد والمدائح.. قصور الثقافة تحتفل بالمولد النبوي بالمحلة



كتب- محمد شاكر

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، مساء أمس الخميس، احتفالية فنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في ذكرى المولد النبوي الشريف.

بدأت الاحتفالية بعزف للسلام الوطني، فيما قدمت فرقة المواهب الشابة بقيادة المايسترو طارق أحمد باقة من التواشيح والمدائح النبوية، ومن بينها: محمد يا رسول الله، القلب يعشق كل جميل، قمر سيدنا النبي، ماشي بنور الله، يا إمام الرسل، طلع البدر علينا، والمسك فاح.

يذكر أن قصور الثقافة قد نظمت العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث شهد بيت ثقافة كفر الزيات، ودار الكتب بطنطا، وقصر ثقافة المحلة، وقصر ثقافة الطفل، عددا من المحاضرات والندوات للاحتفال بتلك المناسبة العطرة، فيما استقبلت مكتبة محلة أبو علي الثقافية، ومكتبة سمنود العديد من المعارض والورش الفنية التي عبر خلالها الأطفال عن أبرز مظاهر الاحتفال بمولد النبي.