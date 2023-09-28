"العمل": إعانات لعمالة غير منتظمة بالإسماعيلية

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، انعقاد اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة بمديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، والتصديق على 13 حالة رعاية صحية واجتماعية عن شهر سبتمبر بإجمالي مبلغ 28 ألف جنيه.

أضافت العمل في بيان صحفي، أن ذلك يأتي ضمن جهود المديرية فى دعم العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً وتأمينياً، من خلال منح دورية واستثنائية فى حالات العجز والوفاة والإصابة.

وأوضح محمد طلعت، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن اللجنة تشكلت من (أحمد حامد، مدير إدارة العمالة غير منتظمة، وسامح عهدى، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وحازم محمد عبدالسلام، ممثل التأمينات الإجتماعية، والدكتور أحمد بركات، ممثل التأمين الصحى، وجبريل عبدالوهاب، ممثل عن مديرية التضامن الاجتماعى، وهنية أمين، ممثلة عن مديرية الزراعة، ورمضان متولي، ممثل عن النقابة العامة للعاملين بمديرية الزراعة، ودعاء علي، ممثلة عن ديوان عام المحافظة).

وأكد أن ذلك؛ لبحث صرف الإعانات المستحقة لعمال من المسجلين بقاعدة البيانات؛ لرعايتهم صحياً وإجتماعياً وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بتلك الفئة.

وأكد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، استمرار المديرية وأجهزتها فى دعم العمالة غير المنتظمة وحمايتها فى مواقع العمل المختلفة.

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