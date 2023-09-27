بعد سنوات من التوقف.. الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوي في مسجد الحسين
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتب- محمد أبو بكر:
نظمت مشيخة الطرق الصوفية اليوم، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، بمسجد سيدنا الحسين، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية وكبار العلماء.
وكانت الصوفية، نظمت عصر اليوم موكبًا للاحتفال بالمولد النبوي، انطلق من مسجد سيدى صالح الجعفري، بمنطقة الدراسة، عقب صلاة العصر وصولا إلى مسجد سيدنا الحسين
وهنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة احتفال المولد النبوى الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصر بالاستقرار والتقدم والأمن.
وقال القصبي: إن الرسول الكريم جاء بالمحبة والتسامح والإنسانية واحترام الأديان ويجب علينا أن نقتدي به.
يأتي ذلك بعد توقف المواكب التي تنظمها الطرق الصوفية احتفالا بالمولد النبوي الشريف بداية من عام 2020، بسبب جائحة كورونا.
اقرأ أيضًا
بعد توقف 3 أعوام.. "الصوفية" تنظم موكبًا بالحسين احتفالا بالمولد النبوي الأربعاء
سوق مصراوى
-
قائمة مشتريات أهم أساسيات المطبخ الشهرية.. بأقل من 614 جنيهاتفاصيل
-
أحدث موديلات الأحذية النسائية لصيف 2023.. بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أسرع طريقة لخسارة الوزن وحرق الدهون من المنزلتفاصيل
-
أفكار هدايا تناسب مواليد برج الميزانتفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الفستان النسائي.. بسعر يبدأ من 104 جنيهاتفاصيل
-
أفضل وقت للشراء.. أسعار الدفائات الكهربائية مع بداية الخريفتفاصيل
فيديو قد يعجبك: