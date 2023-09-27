بعد سنوات من التوقف.. الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوي في مسجد الحسين

كتب- محمد أبو بكر:

نظمت مشيخة الطرق الصوفية اليوم، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، بمسجد سيدنا الحسين، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية وكبار العلماء.

وكانت الصوفية، نظمت عصر اليوم موكبًا للاحتفال بالمولد النبوي، انطلق من مسجد سيدى صالح الجعفري، بمنطقة الدراسة، عقب صلاة العصر وصولا إلى مسجد سيدنا الحسين

وهنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة احتفال المولد النبوى الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصر بالاستقرار والتقدم والأمن.

وقال القصبي: إن الرسول الكريم جاء بالمحبة والتسامح والإنسانية واحترام الأديان ويجب علينا أن نقتدي به.

يأتي ذلك بعد توقف المواكب التي تنظمها الطرق الصوفية احتفالا بالمولد النبوي الشريف بداية من عام 2020، بسبب جائحة كورونا.

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