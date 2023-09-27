العمل: ملتقى للسلامة والصحة المهنية واشتراطات السلامة بمطروح

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة مطروح، ملتقى السلامة والصحة المهنية؛ لنشر مفاهيم السلامة في مجال السياحة، بحضور عدد من مديري الفنادق السياحية و العاملين بفندق بورتو مارينا العلمين، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتب العلمين للسلامة.

أضافت العمل في بيان الأربعاء، أن الملتقى تناول عدد من المحاضرات العلمية حول أساليب واشتراطات السلامة وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت السياحية؛ للحماية من المخاطر.

وأوضح عاطف درويش، مدير مديرية العمل بمطروح، حرص المنشآت السياحية على تأمين بيئة العمل، و الالتزام بالقانون وظهورها بالمستوى اللائق.

وتناول اللقاء عدد من المحاضرات؛ لتوضيح أهمية السلامة في المنشآت السياحية وقام بإلقائها كل من : (محمد رشدي، مدير مكتب العلمين، وحامد فاروق، مدير مكتب الحمام، و مصطفى جابر، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمطروح).

وأكد مدير المديرية، أنه على هامش الملتقى جرى تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملين على التعامل مع كافة المخاطر خاصة مخاطر الحريق في المنشآت السياحية.

وتم تكريم عدد من العاملين في ختام الملتقى بالقطاع، ما يؤكد حرص الدولة على تأمين العاملين، والمترددين على المنشآت السياحية وحمايتهم من المخاطر.

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