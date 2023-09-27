إعلان

BBC

لليوم الثاني.. البرلمان يواصل استقبال النواب لتزكية المرشحين لانتخابات الرئاسة

01:50 م الأربعاء 27 سبتمبر 2023
  • عرض 8 صورة
    التوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة
  • عرض 8 صورة
    التوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة
  • عرض 8 صورة
    التوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة
  • عرض 8 صورة
    التوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة
  • عرض 8 صورة
    التوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة
  • عرض 8 صورة
    التوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة
  • عرض 8 صورة
    التوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة
  • عرض 8 صورة
    التوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:
توافد أعضاء مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء، على مقر المجلس؛ للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وأتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "١٤٢" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (٢٠) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

سوق مصراوى

مجلس النواب نماذج تزكية المرشحين الانتخابات الرئاسية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market