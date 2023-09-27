لليوم الثاني.. البرلمان يواصل استقبال النواب لتزكية المرشحين لانتخابات الرئاسة

كتب- نشأت علي:

توافد أعضاء مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء، على مقر المجلس؛ للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وأتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "١٤٢" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (٢٠) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.