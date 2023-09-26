1.2 مليار دولار قيمة الاستثمارات السويسرية في مصر

كتب- مصطفى عيد:

استقبل حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، خلال زيارتها الأولى إلى مصر لبحث العلاقات الاقتصادية المصرية السويسرية.

وتبلغ قيمة الاستثمارات السويسرية في مصر نحو 1.2 مليار دولار، تساهم في نمو الاقتصاد المصري وتوفر نحو 25 ألف فرصة عمل، تتوزع بين كبرى الشركات في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية ومواد البناء والكيماويات والطاقة، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

وقال هيبة، إن هناك مجال كبير لتعميق التعاون بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات السويسرية ونقل الخبرات والتكنولوجيا السويسرية إلى مصر، خاصة في قطاع النقل.

وأضاف هيبة، أن الحكومة المصرية تستهدف توطين صناعة النقل لمواكبة طفرة الاستثمارات التي يشهدها هذا القطاع.

واقترحت هيلين أرتيدا، إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين مصر وسويسرا، حيث تقوم سويسرا بتأسيس لجان اقتصادية مشتركة مع أهم الشركاء الاستراتيجيين لها.

وأكدت أرتيدا، على تطلع مجتمع الأعمال السويسري للاستثمار والتوسع في السوق المصري.

وأشارت الوزيرة السويسرية، إلى وجود مجالات تعاون واعدة بين البلدين، من أهمها إنشاء المناطق الصناعية البيئية، والهيدروجين الأخضر، والنقل واللوجستيات، حيث تعتبر سويسرا من الدول الرائدة في التطوير التقني لهذه القطاعات.