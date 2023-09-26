الرئيس السيسي يشهد فعاليات جلسة "حكاية وطن" بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات

الإسماعيلية- أ ش أ:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات الجلسة النقاشية "حكاية وطن" بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.

وكان السيسي، التقى عددا من رؤساء وممثلي اتحادات طلاب شباب الجامعات على هامش زيارته لجامعة قناة السويس ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.