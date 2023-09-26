ننشر نص استمارة تزكية النواب لمرشحي انتخابات الرئاسة 2024

كتب- نشأت علي:

توافد عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم على مقر المجلس من أجل توقيع استمارات تزكية مرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة.

وتشمل استمارات التزكية مجموعة من البيانات الأساسية الواجب تسجيلها وهي:

1- اسم المرشح وشهرته.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- اسم النائب المُزكي.

4- بيانات العضوية.

5- بطاقة الرقم القومي.

وأعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، الجدول الزمني الكامل لانتخابات الرئاسة والتي تنطلق في الأول من ديسمبر القادم.

وشهد البهو الفرعوني بالمجلس تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية، وأتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب منذ صباح اليوم نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "١٤٢" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (٢٠) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

وجدير بالذكر أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.