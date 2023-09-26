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السيسي يناقش جودة التعليم والتنافسية في التعليم العالي والبحث العلمي

10:47 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:


ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي جودة التعليم والتنافسية في التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.

واستمع الرئيس إلى شرح من رئيس جامعة القاهرة عن جهود رفع تصنيف الجامعة في المؤشرات الدولية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات الاحتفال.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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