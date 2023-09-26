يصل دعمها لـ 2 مليون جنيه.. صندوق رعاية المبتكرين يعلن تفاصيل مسابقة Gen-Z
كتب- عمر كامل:
أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، التابع لوزارة التعليم العالي، تفاصيل مسابقة Gen-Z برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية.
وتستهدف المسابقة نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة؛ ممن لديهم أفكار ابتكارية أو مبادرات مجتمعية تعالج صعوبات وتحديات المجتمع، وتقديم الدعم لهم لإنشاء شركات ناشئة قائمة على أفكار مبتكرة.
وتقدم المسابقة دعمًا ماليًّا لكل فريق مؤهل بحد أقصى مبلغ 2 مليون جنيه كجوائز احتضان، كما توفر للفرق المشاركة فرصة حضور مجموعة من البرامج التدريبية المعنية بالإدارة والتمويل، وجلسات توجيه وإرشاد.
ويمكن للراغبين في التعرف على شروط المسابقة، وسجل للاشتراك بها من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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