وزارة العمل: ورشة عمل عن دمج ذوي الهمم في سوق العمل بسوهاج

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة العمل عن مشاركة مديرية العمل بمحافظة سوهاج مع جمعية "كاريتاس مصر" ورشة عمل بهدف وضع آلية وبرامج محددة لدمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل، من خلال العمل المشترك بين المديرية والجمعية على التثقيف والتوعية لدمج ذوي الإعاقة وفقا للقانون 10 لسنة 2018، وامتداد التثقيف ليشمل الأسر وأصحاب المنشأت والعاملين فيها، وتدريب الأشخاص ذوي الهمم على العديد من المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل بما يتناسب مع درجة الإعاقة ومع قدراتهم.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أن المديرية شاركت فى فعاليات الورشة بممثلين من إدارات شؤون المناطق والرعاية وبحوث العمالة ومركز المعلومات والتخطيط والتدريب المهني ومكاتب العمل، ومن الجمعية الدكتورة مادلين صبري المشرف العام على قطاع الإعاقة، ودميانة كمال مشرف التأهيل بسوهاج بمركز سيتي التابع للجمعية، وتناولت الورشة عرض الخدمات التي تقدمها المديرية لذوي الهمم وفقا للقانون ، ومنها التشغيل واستيفاء نسبة 5٪ في المنشأت التي يعمل بها 20 عامل فأكثر، ومتابعة تعيين ذوي الهمم على مهن تتناسب مع الاعاقة والمؤهل والتدريب التأهيلي الحاصلين عليه، وكذلك التأكيد علي حصولهم على المزايا التي منحها لهم قانون 10 لسنة 2018 وأهمها تخفيض ساعات العمل المحددة والإجازات والمزايا الممنوحة لهم في الأجر من خفض المستحقات الضريبية، وإتاحة الاشتراك في التدريبات المهنية المجانية التي تنفذها المديرية في مراكزها الثابتة بسوهاج والكوثر وطهطا ووحدة التدريب المتنقلة، واستخراج شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجاناً لذوي الهمم وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له.

وأضاف مدير المديرية أن المشرف العام لكاريتاس، أشادت بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل، مبدية سعادتها بإيجاد آلية للتعاون في مجال دمج ذوي الهمم، واستعداد الجمعية ومركز سيتي التابع لها لوضع كافة إمكانياتها في هذا المجال للتعاون مع وزارة العمل، يذكر أن جمعية كاريتاس مصر هى إحدى مؤسسات المجتمع المدني ذات النفع العام المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 1150 لسنة 1967 وتعمل على العديد من الأنشطة منها إتاحة الخدمات لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم واكسابهم المهارات اللازمة لدمجهم في المجتمع وفي سوق العمل وانشأت لذلك مركزا متخصصا "سيتي" للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعقد ندوات التوعية والتثقيف والتدريب لتأهيلهم مهنيا وتربويا للاندماج في المجتمع.



