رئيس مجلس الشيوخ يهنىء الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

كتب- نشأت علي:



بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف جاء نصها:

فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

يطيب لي أن أتقدم

لفخامتكم ،بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس ، بأطيب التهاني والتبريكات بذكرى مولد سيد الخلق النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هدى الله به الى الخير، وعلم البشرية من خلاله السلام والمحبة والتكافل والتآخي وفضائل الأخلاق.

وأسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصر وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والرخاء والتقدم، وأن يحقق للبلاد على يديكم مزيداً من التنمية والاستقرار والازدهار في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة.

حفظكم الله وسدد على طريق الحق والعدل والخير خطاكم.

وكل عام وفخامتكم بخير