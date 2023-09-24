الأربعاء.. دار الكتب تحتفل بالانتهاء من ترميم مصحف من أندر النسخ القرآنية

كتب- محمد شاكر

تُقيم دار الكتب والوثائق القومية، احتفالية بمناسبة الانتهاء من ترميم مصحف حجازي مبكر يعود إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول.

النسخة المرممة هي من أندر وأقدم النسخ القرآنية على مستوى العالم.

وتقام الاحتفالية بعنوان "الجمهورية الجديده والحفاظ على التراث"، في السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري في مقر دار الوثائق بالفسطاط بجوار متحف الحضارة.

وتبدأ الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم يليها الكلمات الافتتاحية.

وتشمل الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن المصحف وتاريخه ومراحل ترميمه، كما يقدم مركز الترميم بدار الكتب شرحا تفصيليا لمراحل الترميم والتجليد التي تمت بالكامل في معمل الترميم بدار الكتب المصرية.

ويختتم الحفل بعروض دينية بالاشتراك مع كورال شباب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا من إعداد وإخراج سامح صابر.