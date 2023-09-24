وزير التموين: احتياطي الزيت يكفي 5.7 شهر والسكر حتى أبريل القادم
القاهرة- أ ش أ:
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية آمن ويكفي عدة أشهر، لافتا إلى أن احتياطي السكر يكفي حتى شهر أبريل القادم، ويبدأ موسم حصاده الجديد في فبراير القادم .
وأضاف الوزير - في تصريحات له على هامش افتتاح صومعة منيا القمح بسعة تخزينية تصل إلى 5 آلاف طن بحجم استثمارات يصل إلى 70 مليون جنيه - أن احتياطي الزيت لأول مرة يكفي حتى 5.7 شهر، لافتا إلى قيام هيئة السلع التموينية بشراء 65 ألف طن زيت عباد خام صب ولدينا عقود من اللحوم الطازجة والدواجن تكفي ما يتراوح من 3 إلى 6 أشهر، موضحا أن الوزارة بدأت الاستعدادات لشهر رمضان المقبل.
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