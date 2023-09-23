انفوجرافيك.. حصاد "التنمية المحلية" في أسبوع

كتب- أحمد مسعد:

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٥٢ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٦ سبتمبر حتي ٢٢ سبتمبر الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*الأحد ١٧ سبتمبر*

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن حاجتها لشغل (91) وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وذلك من خلال الإعلان رقم (3) لسنة 2023 وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg ،وتم فتح باب التقديم الالكتروني لمدة شهر اعتبارًا من الأحد ٩/١٧ / ٢٠٢٣ حتى الإثنين ١٠/١٦ / ٢٠٢٣ .

وواصل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خطته التدريبية للعام المالي الحالي 2024/2023، حيث انطلق بالمركز يوم الأحد الموافق 17/9/2023 الأسبوع التدريبي السادس، بعدد ٥ دورات تدريبية هي: دورة تركيب وصيانة الألياف الضوئية لوحدات التحول الرقمي بالمحافظات والتي يتم تنفيذها لأول مرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات NTI، ودورة تعظيم استخدام صندوق التنمية المحلية لزيادة الإقراض الموجه لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودورة الإتصال السياسي والتعامل مع أعضاء المجالس النيابية في المحليات ، فيما تستمر دورتا أساسيات استخدام الحاسب والأوفيس، وتنمية المهارات الإدارية والقيادية لتأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية الحالية والمستقبلية، ويستفيد من هذه الدورات ١٦١ متدربًا من جميع المحافظات.

تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء... وجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بضرورة العمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين .. وتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لجشع التجار، مشيرا إلى أهمية تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا والمتضررين المصريين من أبناء المحافظات جراء إعصار وفيضانات ليبيا.

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات.

كما استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجيدة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات

*الإثنين ١٨ سبتمبر*

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن صندوق التنمية المحلية وافق في أولى اجتماعاته على تمويل 409 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في 12 محافظة هي " المنيا والمنوفية وأسوان والوادى الجديد والدقهلية وسوهاج والشرقية والبحيرة والإسماعيلية وأسيوط والفيوم وبنى سويف" ، نجحت في توفير 504 فرصة عمل ، بتمويل يبلغ 8,2 ملايين جنيه، منها 6,8 مليون جنيه من الصندوق للمستفيدين كقروض، و1,4 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن طرح المناقصة الثالثة لمشروع إغلاق وإعادة تأهيل مقلب قلابشو بمحافظة الدقهلية الذى يتكون من 6 خلايا والمطلوب غلق 5 خلايا وإعادة تأهيل الخلية السادسة ، وذلك على منصة التعاقدات الإلكترونية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ECEPP.

*الثلاثاء ١٩سبتمبر*

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، حيث شهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النظافة على أرض المحافظة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق رضاهم عن تلك الخدمة .

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة، للاستفادة من التجربة الكورية المهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبصفة خاصة " حياة كريمة " والمخلفات الصلبة والتدريب *

*الأربعاء ٢٠ سبتمبر*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة والمجلس، مشيدا بالدور الهام الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة علي أرض المحافظات فيما يخص دعم جهود الدولة والحكومة في خدمة المرأة والأسرة المصرية، مؤكداً ان المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد فخامة الرئيس السيسي ونعمل علي تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

*الخميس ٢١ سبتمبر*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، المستشار / حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قياداتي الوزارة والنيابة الإدارية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظات مع هيئة النيابة الإدارية خلال الفترة المقبلة في إطار حرص الحكومة علي دعم حقوق المواطنين ومنع ومكافحة الفساد المالي والاداري وإعلاء سيادة القانون وتحقيق العدالة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسة في هذا الشأن .

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، الخميس، الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ بتخريج ١٣٦ متدربا اجتازوا ٤ دورات تدريبية وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي السادس من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات .

*الجمعة ٢٢ سبتمبر *

أعلن اللواء هشام آمنة عن تركيب 13 محطة طاقة شمسية بقري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" في 3 محافظات بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفارة اليابان.